ROMA, 17 NOV - "Ho tenuto una riunione operativa. Attualmente nelle regioni di Dnipropetrovsk, Kharkiv e Zaporizhzhia stanno operando gli addetti al settore energetico, le squadre di riparazione, i soccorritori del Servizio Statale per le situazioni di emergenza dell'Ucraina e altri servizi necessari, che stanno eliminando le conseguenze dell'attacco russo alla rete elettrica. Al momento si registrano significative interruzioni dell'alimentazione elettrica in queste tre regioni. E' stato presentato un rapporto sullo stato della ripresa delle infrastrutture critiche e sui tempi di ripristino degli orari di fornitura" ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. "E stato presentato anche un rapporto specifico sulla situazione della logistica dopo gli impatti sui ponti di Kiev: questa notte ci sono stati quattro missili balistici contro il Ponte Sud e tre contro il Ponte Nord. Abbiamo determinato le forze e i mezzi necessari, nonchè i tempi di ripristino. Abbiamo discusso separatamente con i membri del governo l'attuazione del programma di sostegno urgente alla logistica ucraina, su cui abbiamo raggiunto un accordo con Ursula von der Leyen. Il primo ministro ha riferito sulle prime decisioni della commissione europea. Abbiamo definito i primi passi. ci sono istruzioni specifiche per il ministero degli Affari Interni dell'Ucraina per la riorganizzazione dei flussi di trasporto: sono necessari schemi di riserva chiari per il funzionamento del trasporto, dei percorsi e forze aggiuntive per ogni scenario di sviluppo degli eventi" scrive Zelensky. inoltre "abbiamo discusso con il Comandante supremo delle forze armate dell'Ucraina della necessita di ulteriori decisioni per la protezione degli oggetti di infrastrutture energetiche e industriali in alcune regioni dai droni russi, lì dove finora non ci sono abbastanza forze e mezzi di difesa, nè linee di difesa adeguate per abbattere gli Shahed.
Zelensky, al lavoro per ripristinare energia e viabilità
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