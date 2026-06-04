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Zelensky a Putin, 'Anchorage non fa testo, coinvolgere Europa e Usa'

ROMA, 04 GIU - "Abbiamo sentito che in Alaska le era stata promessa la risoluzione di alcune questioni riguardanti l'Ucraina e l'Europa. Ma può vedere da sé che le questioni ucraine ed europee non vengono decise ad Anchorage. Altri partecipanti concordati potrebbero unirsi al percorso bilaterale che verrà istituito tra noi": lo scrive Volodymyr Zelensky in una lettera aperta a Vladimir Putin, proponendo che l'Europa e gli Usa facciano "parte di questo processo" negoziale.

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