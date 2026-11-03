VERONA, 03 NOV - Incidente mortale sul lavoro nel primo pomeriggio a Malcesine (Verona), dove una zattera che trasportava una gru lungo il Lago di Garda si è rovesciata colpendo un operaio che è rimasto ucciso per i gravi traumi riportati. Sul posto, oltre ai sanitari del Suem 118 intervenuti anche con l'eliambulanza, Vigili del fuoco, Carabinieri, Guardia Costiera e gli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente.
Zattera con una gru si ribalta e uccide un operaio
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