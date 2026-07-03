MILANO, 03 LUG - Disavventura per i passeggeri di un volo Ryanair in partenza ieri sera per Alicante, in Spagna, dall'aeroporto di Milano Malpensa. Il decollo è avvenuto con tre ore circa di ritardo, dopo che la compagnia è stata costretta a cambiare aereo perché la cabina era invasa dalle zanzare. A segnalare il disguido un passeggero del volo Fr1423. "Dopo un primo ritardo", è stato effettuato regolarmente l'imbarco, racconta, ma "una volta a bordo la cabina è stata invasa da un numero impressionante di zanzare. Con le porte dell'aereo ancora aperte, gli insetti hanno continuato a entrare per diversi minuti, rendendo la permanenza a bordo estremamente difficile". "Il personale ha spento le luci dell'aeromobile per tentare di placare la situazione", prosegue il passeggero documentando il racconto anche con alcune foto scattate col cellulare. Poi "dopo circa mezz'ora" è arrivata la decisione di far sbarcare tutti i passeggeri per motivi igienico-sanitari, presa anche perché "una ragazza ha affermato di essere allergica alla puntura di zanzara" e "la situazione si sarebbe potuta trasformare in tragedia". A quel punto "tutti i passeggeri sono stati fatti rientrare al terminal, trasferiti a un altro gate e successivamente - conclude il passeggero - reimbarcati su un diverso aeromobile, accumulando quasi tre ore di ritardo a causa di un evento che ha lasciato incredule centinaia di persone".
Zanzare invadono aereo, passeggeri costretti a scendere e tre ore di ritardo
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