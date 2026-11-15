ROMA, 15 NOV - YouTube ha bloccato 16 canali russi in Ucraina, tra cui le versioni in lingua straniera del popolare cartone animato per bambini "Masha e Orso", mentre Kiev continua gli sforzi per contrastare la propaganda russa e i contenuti a favore della guerra online. Lo riporta la testata Kyiv Independent. Il Centro ucraino per la lotta alla disinformazione ha annunciato le restrizioni il 13 novembre, affermando che i canali appartenevano a propagandisti russi, blogger filobellici e personaggi dello spettacolo che sostengono la guerra della Russia contro l'Ucraina. Tra i canali colpiti figurano quelli del corrispondente di guerra russo Alexander Sladkov e del blogger filo-bellico Sergei Kolyasnikov, noto anche come Zergulio. Le restrizioni hanno colpito anche le artiste russe Nadezhda Babkina, Yulia Savicheva, Victoria Daineko, Masha Weber e il gruppo Uma2rman, nonché i canali "Russian SVO Compilations" e "Sevastopol Correspondent".
YouTube blocca 16 canali russi in Ucraina, tra cui versioni di Masha e Orso
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