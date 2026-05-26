Youtrend, su 118 Comuni sopra i 15mila abitanti 37 vanno a sinistra e 25 a destra

- ROMA, 26 MAG - A queste elezioni amministrative i Comuni sopra i 15 mila abitanti chiamati al voto erano 118. Secondo i conteggi di Youtrend, il centrosinistra ha vinto al primo turno in 37 comuni a fronte di 59 sindaci uscenti e il centrodestra in 25 a fronte di 42 uscenti, mentre in 15 comuni hanno vinto candidati civici o di altri partiti (erano 17 nella precedente tornata). Rimangono da assegnare 41 comuni, nei quali il sindaco si deciderà ai ballottaggi del 7-8 giugno. Lo comunica Youtrend.