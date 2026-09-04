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Yemen, 'oltre 120 morti negli scontri tra Houthi e forze governative'

DUBAI, 04 SET - Il bilancio di morti negli scontri in Yemen tra forze governative e Houthi in seguito all'offensiva lanciata da questo gruppo ribelle è salito a oltre 120: lo hanno riferito fonti mediche e militari. Gli scontri sono scoppiati dopo che gli Houthi hanno lanciato un'offensiva di terra accompagnata da attacchi missilistici e con droni, vicino alle zone costiere del Mar Rosso e intorno alla regione di Taiz.

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