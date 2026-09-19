DUBAI, 19 SET - Gli scontri nel sud dello Yemen tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i combattenti Houthi appoggiati dall'Iran hanno causato 48 morti in 24 ore. Lo hanno riferito all'Afp fonti militari di entrambe le parti. Secondo fonti militari governative, sono rimasti uccisi 17 soldati, mentre gli Houthi hanno segnalato la morte di 31 dei loro combattenti nell'ultimo giorno.
Yemen, in 24 ore 48 morti negli scontri tra Houthi e forze governative
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