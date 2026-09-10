SANAA, 10 SET - Secondo una fonte militare yemenita, oltre a Mocha gli Houthi hanno conquistato l'isola di Zuqar, a sud del Mar Rosso, "dopo attacchi missilistici e un assalto terrestre condotto con l'ausilio di imbarcazioni che trasportavano combattenti". Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto le forze ribelli entrare a Mocha, a 70 chilometri a nord dello stretto di Bab El Mendeb, scandendo 'morte all'America, morte a Israele'.
Yemen, 'gli Houthi hanno conquistato l'isola di Zuqar a sud del Mar Rosso'
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