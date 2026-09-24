WASHINGTON, 24 SET - "Abbiamo la responsabilità storica di far avanzare il progresso dell'umanità". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, parlando nel Grand Foyer della Casa Bianca, sottolineando che "io e il presidente Trump abbiamo costruito un rapporto personale". Per questo, ha aggiunto, "incoraggiamo gli scambi diplomatici, economici e sul commercio. Dobbiamo cooperare con sincerità".
Xi, 'rapporto personale con Trump, responsabilità su progressi per l'umanità
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