Xi, ordine internazionale pericolosamente vicino al ritorno legge della giungla

PECHINO, 20 MAG - Il mondo è ben lontano dall'essere pacifico, con l'unilateralismo e l'egemonia che rappresentano gravi minacce, portando l'ordine internazionale pericolosamente vicino a un ritorno alla lotta per il potere e al dominio in stile 'legge della giungla'. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping, citato dal South China Morning Post. Xi sostiene che Cina e Russia dovrebbero rafforzare il loro coordinamento internazionale, dato che il mondo non è pacifico, mettendo in guardia contro il "prepotente unilaterale" e la "legge della giungla".