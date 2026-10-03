WASHINGTON, 03 OTT - La delegazione cinese che ha accompagnato Xi Jinping nella visita di Stato a Washington ha imposto "insolite" pause per il presidente cinese nel corso della giornata culiminata con il bilaterale nello Studio Ovale. Lo rivela il Wall Street Journal sottolineando come le richieste mettano in luce le precarie condizioni di salute del leader 73enne. Tra le richieste c'è stata quella di disporre una stanza privata nella West Wing dove Xi potesse riposare tra un impegno e l'altro, alla sola presenza della moglie, Peng Liyuan. Nessun altro membro della delegazione cinese era autorizzato a utilizzare quella che è stata chiamata "hold room" (stanza di sosta), nemmeno Cai Qi, il capo dello staff di Xi, hanno rivelato le fonti del Wall Street Journal. Circa un mese prima della partenza di Xi, la squadra incaricata dei preparativi aveva inoltre rifiutato un pranzo di lavoro tra il leader cinese e Donald Trump previsto per il 24 settembre. I funzionari di Pechino hanno comunicato alle controparti americane di voler garantire a Xi più tempo per riposare durante la visita a Washington. Il risultato è stato un intervallo di circa cinque ore nell'agenda del vertice: un lungo periodo di inattività nel corso di una visita durata appena due giorni. Inoltre, secondo quanto riferito, la delegazione cinese non ha previsto alcuna attività per Xi la sera dell'arrivo: il leader cinese ha poi trascorso solo una decina di minuti all'interno dei National Archives nell'ultima giornata della visita, il 25 settembre, un tempo ben inferiore a quanto programmato dai funzionari americani.
'Xi ha imposto lunghe pause solitarie durante la visita di Stato alla Casa Bianca'
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