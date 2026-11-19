PECHINO, 19 NOV - Il presidente cinese Xi Jinping ha definito di "portata storica" il vertice trilaterale con il presidente russo Vladimir Putin e quello statunitense Donald Trump, iniziato ora a Shenzen. "Io sono lieto che questo viaggio ci abbia dato anche l'opportunità di questa prima riunione trilaterale tra i leader degli Stati Uniti, Russia e Cina, e oggi stiamo in molti sensi facendo la storia", ha sottolineato anche il presidente americano Donald Trump.
Xi e Trump, vertice Cina-Russia-Usa ha portata storica
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