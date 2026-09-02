PECHINO, 02 SET - Cina ed Egitto rappresentano un esempio di amicizia, solidarietà e coordinamento, con una forte fiducia politica reciproca, una proficua cooperazione basata sul mutuo beneficio e uno stretto ed efficace coordinamento negli affari multilaterali. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping in un discorso scritto diffuso al suo arrivo al Cairo per una visita di Stato in Egitto, su invito del presidente Abdel Fattah al-Sisi. Lo riporta Xinhua. Xi ha rivolto, a nome del governo e del popolo cinesi, un saluto e i migliori auguri al governo e al popolo egiziani, sottolineando i legami di amicizia tradizionale tra le due antiche civiltà. Secondo il presidente cinese, negli oltre 70 anni trascorsi dall'avvio delle relazioni diplomatiche, i due Paesi sono rimasti al fianco l'uno dell'altro e hanno perseguito una cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti, nonostante i cambiamenti del contesto internazionale e regionale. Negli ultimi anni, ha aggiunto Xi, i due capi di Stato hanno guidato congiuntamente lo sviluppo della partnership strategica globale Cina-Egitto, portandola a un livello superiore. Durante la visita, Xi ha detto che avrà con al-Sisi uno scambio approfondito sulle relazioni bilaterali, sulla cooperazione a tutto campo e sulle questioni internazionali e regionali di interesse comune. I due leader, ha concluso Xi, tracceranno inoltre insieme un piano per lo sviluppo della partnership strategica globale Cina-Egitto, aprendo un nuovo capitolo dell'amicizia tra i due Paesi.
Xi, Cina ed Egitto esempio di amicizia e solidarietà
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