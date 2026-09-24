WASHINGTON, 24 SET - Cina e Stati Uniti devono garantire che l'IA si sviluppi sotto il "controllo umano". Lo ha detto il presidente Xi Jinping, parlando alla Casa Bianca, riconoscendo che i due Paesi hanno "un ruolo di leadership" nello sviluppo dell'intelligenza artificiale.
Xi, 'Cina e Usa devono garantire che l'IA si sviluppi sotto il controllo umano'
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