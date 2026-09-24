WASHINGTON, 24 SET - Cina e Stati Uniti devono "coesistere e cooperare" come principali potenze globali. Il presidente cinese Xi Jinping, parlando nel Grand Foyer della Casa Bianca, ha detto che il sue Paesi devono "evitare la trappola di Tucidide", teoria che descrive il rischio di guerra quando una potenza nuova e forte sfida una potenza dominante.
Xi, 'Cina e Usa devono coesistere e cooperare, evitare trappola di Tucidide'
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