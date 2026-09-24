WASHINGTON, 24 SET - Il presidente cinese Xi Jinping ha comunicato alla sua controparte americana Donald Trump il suo sostegno al ritorno di Stati Uniti e Iran "ai termini del memorandum d'intesa" firmato a giugno che prevedeva la cessazione delle ostilità, la riapertura dello Stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale Usa, avviando al contempo negoziati per una pace più duratura. Lo riferisce l'agenzia statale cinese Xinhua.
Xi a Trump, 'sull'Iran si ritorni al memorandum di giugno'
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