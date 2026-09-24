WASHINGTON, 24 SET - La Cina auspica che gli Stati Uniti mantengano la corretta postura di "opposizione all'indipendenza di Taiwan" e gestiscano la questione di Taipei "con prudenza". Lo ha detto il presidente Xi Jinping nel bilaterale con Donald Trump, nel resoconto della Xinhua.
Xi a Trump, 'gli Usa si oppongano all'indipendenza di Taiwan'
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