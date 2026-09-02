PECHINO, 02 SET - Il Medio Oriente deve restare nelle mani dei suoi popoli e le potenze esterne devono abbandonare i doppi standard: è il messaggio lanciato da Xi Jinping durante lo scambio di vedute sulla situazione regionale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, al Cairo. Xinhua riferisce che Xi ha sottolineato la necessità di respingere le interferenze esterne e di trovare una soluzione complessiva alla sicurezza comune in Medio Oriente. Il presidente cinese ha inoltre affermato che la questione palestinese resta il cuore della questione mediorientale e non deve mai essere ignorata o marginalizzata. Xi ha quindi proposto una nuova architettura di sicurezza per la regione, articolata in quattro punti, e ha sollecitato un ruolo efficace delle Nazioni Unite negli affari mediorientali. La Cina, ha aggiunto Xi, è pronta a lavorare con i Paesi della regione per salvaguardare la sicurezza delle rotte marittime internazionali. Nel corso dell'incontro al Cairo, Xi Jinping ha invitato Cina ed Egitto a creare nuovi punti di forza nella cooperazione in diversi settori, tra cui energia verde, veicoli elettrici, aerospazio, economia digitale e tecnologie per l'agricoltura moderna, riferisce Xinhua.
Xi a Sisi, bisogna opporsi alle interferenze esterne in Medio Oriente
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