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Wsj, 'Trump si prepara a imporre sanzioni alla Cpi'

NEW YORK, 20 SET - L'amministrazione Trump si prepara a imporre sanzioni di ampia portata contro la Corte Penale Internazionale. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali le sanzioni vieterebbero la maggior parte delle transazioni con la Cpi dopo un periodo di grazia di sei-sette mesi. Le sanzioni potrebbero paralizzare la Corte impedendole di effettuare operazioni in dollari e tagliandola di fatto fuori da gran parte del sistema finanziario globale.

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