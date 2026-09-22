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Wsj, 'Trump ha valutato di allontanare tutta la stampa dalla Casa Bianca'

WASHINGTON, 22 SET - Il presidente Donald Trump ha ripetutamente preso in considerazione l'idea di trasferire l'intero corpo dei giornalisti accreditati dalla Casa Bianca a un'altra sede nelle vicinanze. Il tycoon ha valutato l'ipotesi in diverse occasioni nel corso di entrambi i suoi mandati, ha riferito il Wall Street Journal, e l'ha riproposta anche nell'ultimo mese, spinto dalla crescente frustrazione sulla copertura mediatica che gli viene riservata. Alcuni funzionari hanno sconsigliato la mossa: il Wsj ha inoltre riportato che Trump non ha piani imminenti per allontanare la stampa dall'edificio, secondo una fonte dell'amministrazione.

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