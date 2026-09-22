WASHINGTON, 22 SET - Il presidente Donald Trump ha ripetutamente preso in considerazione l'idea di trasferire l'intero corpo dei giornalisti accreditati dalla Casa Bianca a un'altra sede nelle vicinanze. Il tycoon ha valutato l'ipotesi in diverse occasioni nel corso di entrambi i suoi mandati, ha riferito il Wall Street Journal, e l'ha riproposta anche nell'ultimo mese, spinto dalla crescente frustrazione sulla copertura mediatica che gli viene riservata. Alcuni funzionari hanno sconsigliato la mossa: il Wsj ha inoltre riportato che Trump non ha piani imminenti per allontanare la stampa dall'edificio, secondo una fonte dell'amministrazione.
Wsj, 'Trump ha valutato di allontanare tutta la stampa dalla Casa Bianca'
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