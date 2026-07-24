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Wsj, 'Barhein e Kuwait hanno colpito obiettivi in Iran'

NEW YORK, 24 LUG - Il Bahrein e il Kuwait hanno attaccato l'Iran all'inizio del mese, in quella che è la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali i due paesi arabi hanno inviato segretamente jet per colpire obiettivi all'interno dell'Iran. Nel mirino sono finiti depositi di droni e missili. L'intelligence sui bersagli è stata fornita dagli Emirati Arabi Uniti.

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