ROMA, 04 SET - Il presidente Donald Trump ha in programma di volare in Irlanda la prossima settimana a bordo del Boeing 747 donatogli dal Qatar, il suo primo viaggio internazionale su questo jet da quando una minaccia alla sicurezza a luglio lo ha costretto a lasciare la Turchia segretamente a bordo di un altro aereo. Lo scrive il Washington Post che vita un alto funzionario della Casa Bianca. Il viaggio, scrive il quotidiano, sottolinea la continua predilezione di Trump per il jet del Qatar, nonostante le preoccupazioni per la mancanza di alcune delle caratteristiche di sicurezza dei jumbo jet Boeing 747-200B, altamente personalizzati e pesantemente fortificati, che hanno trasportato i presidenti per decenni. A luglio Trump aveva affermato che il nuovo aereo sarebbe stato inviato in missione per essere "potenziato al massimo" al fine di risolvere tali preoccupazioni. Nonostante le indiscrezioni secondo cui gli aggiornamenti di sicurezza sarebbero stati effettuati in autunno, la Casa Bianca non ha ancora annunciato un calendario per i lavori, che potrebbero slittare fino a dopo le elezioni di metà mandato. "Non commentiamo aggiornamenti o modifiche specifiche all'Air Force One", ha dichiarato un alto funzionario dell'amministrazione in un comunicato. In assenza di tali aggiornamenti, Trump si appresta a utilizzare più frequentemente l'aereo donatogli dal Qatar, anche per la campagna elettorale. La prossima settimana è previsto il suo viaggio in Texas per partecipare alla mini-convention repubblicana di Dallas e questa settimana ha annunciato che si recherà in Alaska e in altri Stati dove la competizione elettorale è serrata prima delle elezioni del 3 novembre.
Wp, Trump userà ancora l'Air Force One del Qatar nonostante i timori per la sicurezza
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