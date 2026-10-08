Woman Business Program, modello Nove per l'imprenditoria femminile afghana

ROMA, 08 OTT - Sostenere la continuità e la crescita delle imprese femminili in Afghanistan attraverso accesso al capitale, competenze, peer learning, networking e visibilità. È l'obiettivo di She Means Business, il progetto di Nove Caring Humans presentato a Doha a fine settembre da Susanna Fioretti, vicepresidente e co-fondatrice dell'organizzazione. Il percorso nasce nel 2025 con il Women Business Prize Afghanistan, promosso da Nove per individuare, sostenere e dare opportunità a imprese e idee imprenditoriali sviluppate da donne in diverse aree del Paese. L'esperienza ha permesso non solo di far emergere realtà imprenditoriali femminili, ma anche di conoscere direttamente bisogni, ostacoli e potenzialità di sviluppo. Da qui l'evoluzione in She Means Business, con l'obiettivo di contribuire all'autonomia economica delle donne imprenditrici e sostenere la continuità e la crescita delle loro attività attraverso un modello integrato. Tra gli strumenti sviluppati, i Peer Learning Circles, gruppi di confronto e formazione orizzontale nei quali le imprenditrici condividono competenze, difficoltà e soluzioni operative. In un Paese dove le opportunità di lavoro per le donne sono sempre più limitate, cresce il numero di chi cerca nell'imprenditoria una possibilità di reddito e autonomia. Il potenziale è significativo, ma senza accesso a finanziamenti, competenze e strumenti di supporto, molte attività rischiano di non sopravvivere. L'obiettivo di Nove è di passare dal sostegno alla singola impresa alla costruzione progressiva di un ecosistema femminile, rafforzando competenze, capacità di produrre reddito e capacità di accesso al credito, creando connessioni tra le comunità imprenditoriali afghane e internazionali. A conclusione dell'incontro, l'ambasciatrice Sabrina Ugolini ha consegnato a Susanna Fioretti l'onorificenza dell'Ordine della Stella d'Italia nel grado di Cavaliere, conferita dal presidente della Repubblica su proposta del ministro degli Esteri. Il riconoscimento celebra lo 'straordinario e incessante impegno umanitario in favore della popolazione afgana', iniziato nel 2002. Nel consegnare l'onorificenza, Ugolini ha sottolineato il valore dell'operato di Fioretti e il contributo alla realizzazione di iniziative innovative a favore delle donne afghane e dell'impiego femminile, quali strumenti di inclusione sociale ed economica. 'Sono molto grata al presidente della Repubblica, al ministero degli Esteri e all'ambasciatrice d'Italia a Kabul per questo riconoscimento - ha detto Fioretti - Vorrei condividerlo con le donne e i bambini afghani che sono entrati a far parte della mia vita e con tutta la grande squadra di Nove Caring Humans, in Italia e in Afghanistan, e con i nostri sostenitori. Insieme continueremo a lavorare per la popolazione afghana'.
Woman Business Program, modello Nove per l'imprenditoria femminile afghana
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...