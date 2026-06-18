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Witkoff, l'Iran inviterà gli ispettori dell'Aiea

WASHINGTON, 18 GIU - L'Iran inviterà l'Agenzia nucleare delle Nazioni Unite (AIEA) a ispezionare i suoi siti nucleari e ad avviare le attività di identificazione e scavo dei depositi di materiale arricchito. Lo ha detto l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, al Congresso durante un briefing a porte chiuse.

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