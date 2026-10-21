ROMA, 21 OTT - L'inviato statunitense Steve Witkoff, incontrando oggi a San Pietroburgo Vladimir Putin, ha espresso l'auspicio che il presidente russo prenda in considerazione una ripresa dei negoziati a tre fra Russia, Ucraina e Usa per discutere le iniziative diplomatiche per mettere fine al conflitto. Lo riferisce la Tass.
Witkoff auspica che Putin accetti la ripresa dei negoziati trilaterali con Kiev
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