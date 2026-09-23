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Weinstein condannato di nuovo a 15 anni di carcere per violenza sessuale

NEW YORK, 23 SET - L'ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein, 74 anni, è stato condannato nuovamente a 15 anni di carcere a New York per violenza sessuale su un'ex assistente di produzione, dopo otto anni di vicissitudini legali. Il fondatore degli studi Miramax era stato condannato a 23 anni di carcere nel 2020 per il reato commesso nei confronti di Miriam Haley avvenuto nel 2006. Tuttavia, una Corte d'appello ha ribaltato il verdetto nel 2024 per motivi procedurali: a giugno 2025, il tribunale lo ha nuovamente riconosciuto colpevole e oggi è arrivata la sentenza.

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