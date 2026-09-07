BERLINO, 07 SET - "La Cdu ha subito una debacle, un risultato che si riflette a livello federale, le persone hanno perso la fiducia, nessun cancelliere prima era stato così impopolare come Friedrich Merz, che è diventato un grande peso per uno sviluppo graduale in Germania". Lo ha detto la co-leader dell'AfD in conferenza stampa a Berlino dopo il trionfo alle elezioni in Sassonia-Anhalt.
Weidel, 'Merz è un peso per la Germania'
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