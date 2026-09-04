ROMA, 04 SET - Un palestinese è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Younis, uccidendo un palestinese e ferendone altri tre. Le stesse fonti hanno aggiunto che veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Younis.
Wafa, un morto e tre feriti dopo attacco israeliano a Khan Younis
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