BELGRADO, 03 SET - Il presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, ha dichiarato che i servizi di sicurezza statali prevedono la partecipazione di "decine di migliaia di persone" al funerale di Ratko Mladić, il che potrebbe rappresentare una vera sfida per l'ordine pubblico. Le stime sul numero di cittadini che potrebbero partecipare al funerale, ha detto, sono state elaborate dall'Agenzia per la Sicurezza e l'Informazione (Bia), dall'Agenzia per la Sicurezza Militare (Vba), dall'Agenzia di Intelligence Militare (Voa) e dal Ministero degli Interni (Mup). "Saremo presenti per fornire ogni tipo di supporto logistico e di trasporto e per preservare la pace e la sicurezza pubblica. È molto difficile garantire la sicurezza di tutti", ha affermato Vučić, aggiungendo che, a causa dell'elevato numero di persone previsto, sarà necessario impiegare tutte le forze disponibili. "Dobbiamo mettere in sicurezza tutto, data la natura stessa del cimitero, il luogo della sepoltura. Un compito estremamente impegnativo per i nostri servizi e utilizzeremo tutte le forze a nostra disposizione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini", ha detto il presidente della Serbia, che poco prima aveva dichiarato che la salma di Mladić dall'Aja è attesa entro oggi, forse già nel tardo pomeriggio. Il luogo di sepoltura non è stato ancora ufficialmente confermato. Vučić non ha specificato dove Ratko Mladić verrà sepolto, affermando che la decisione spetterà alla famiglia e che lo Stato fornirà assistenza. Non è stato ancora confermato l'annuncio di funerali di Stato fatto il 28 agosto, il giorno dopo la morte di Mladić, dal ministro della Giustizia, Nenad Vujić.
Vucic, 'si prevedono decine di migliaia di persone ai funerali di Mladic'
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