BELGRADO, 04 SET - L'organizzazione dei funerali di Ratko Mladić è di competenza della famiglia del defunto generale, ha precisato il presidente serbo, Aleksandar Vučić. Il quale, a una domanda dei giornalisti sulla sua eventuale partecipazione, ha risposto che sarà impegnato con una visita di Stato straniera, dicendo sostanzialmente che non parteciperà al funerale "lunedì e martedì, per tutta la giornata, ospiterò il presidente dell'Uzbekistan per una visita ufficiale programmata quattro mesi fa. La domanda è: 'Ho fatto tutto il necessario e tutto il possibile affinché la visita si svolga in modo dignitoso e affinché lo Stato assuma una posizione seria e responsabile?' Sì, ho fatto proprio questo", ha aggiunto Vučić, interpellato durante una visita a Palić, nel nord della Serbia.
Vucic, 'organizzazione funerali Mladic spetta alla famiglia, io non potrò andare'
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