Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Von der Leyen, 'regolarizzazione migranti può avere effetto su frontiere'

BRUXELLES, 16 OTT - "Sulla migrazione abbiamo compiuto progressi straordinari ed è importante riconoscerlo. E questo è stato anche il tono di fondo dell'intero dibattito, da tutti i leader. Le decisioni relative alla regolarizzazione dei migranti in situazione irregolare rientrano nella competenza nazionale, ma, come altre decisioni nazionali, possono avere ripercussioni transfrontaliere: per questo motivo, nell'era di Schengen, il coordinamento e la stretta cooperazione rivestono grande importanza". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al termine del vertice Ue.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
BRUXELLES
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...