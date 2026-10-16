BRUXELLES, 16 OTT - "Sulla migrazione abbiamo compiuto progressi straordinari ed è importante riconoscerlo. E questo è stato anche il tono di fondo dell'intero dibattito, da tutti i leader. Le decisioni relative alla regolarizzazione dei migranti in situazione irregolare rientrano nella competenza nazionale, ma, come altre decisioni nazionali, possono avere ripercussioni transfrontaliere: per questo motivo, nell'era di Schengen, il coordinamento e la stretta cooperazione rivestono grande importanza". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al termine del vertice Ue.
Von der Leyen, 'regolarizzazione migranti può avere effetto su frontiere'
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