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Von der Leyen, 'progetto Ue-Ucraina per nostre difese antibalistiche'

BRUXELLES, 02 SET - "In Europa stiamo lavorando con l'Ucraina a un progetto europeo per costruire nostre difese contro i missili balistici". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un punto stampa con il segretario generale della Nato Mark Rutte. "Posso confermare che abbiamo ricevuto una nuova richiesta di pagamento" in merito al prestito europeo da 90 miliardi. "Vale diversi miliardi di euro e coprirebbe le difese aeree dell'Ucraina, compresi i sistemi di difesa aerea Patriot Pac 3 altamente avanzati", ha spiegato von der Leyen.

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