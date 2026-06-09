BRUXELLES, 09 GIU - "La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando. Ecco allora che oggi proponiamo il 21esimo pacchetto". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presentando il 21esimo pacchetto sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico.
Von der Leyen presenta nuove sanzioni alla Russia, 'la nostra costanza sta pagando'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBRUXELLES
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...