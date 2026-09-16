BRUXELLES, 16 SET - "Non dobbiamo farci illusioni. Le minacce alle nostre democrazie non arrivano soltanto dall'esterno. Vediamo l'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee". Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. "Più e più volte abbiamo visto la disinformazione e le interferenze straniere cercare di dividerci, di erodere la fiducia nel nostro tessuto democratico e nei media liberi. Campagne elettorali avvelenate dalla propaganda straniera. Teorie del complotto costruite su video deepfake virali. Questa è guerra cognitiva". Serve "una capacità collettiva di anticipare, individuare e rispondere".
Von der Leyen,minacce a democrazie non solo da fuori,crescono forze antidemocratiche
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