BRUXELLES, 14 SET - "Condanno l'attacco degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Siamo solidali con i nostri partner del Golfo di fronte agli attacchi incessanti sferrati dai proxy dell'Iran. Continueremo a collaborare con i nostri partner per garantire una navigazione sicura e libera attraverso lo Stretto di Hormuz e per la stabilità in Medio Oriente. È una questione che riguarda tutti noi". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.
Von der Leyen condanna attacchi degli Houthi a Riad, 'lavoriamo per stabilità'
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