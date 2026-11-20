BRUXELLES, 20 NOV - "Siamo ad una svolta, abbiamo preso la scelta politica di rafforzare la nostra relazione, ed è visibile nei risultati di questo suimmit". Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nello scambio iniziale con il premier britannico Andy Burnham.
Von der Leyen, 'con Londra un punto di svolta, rafforziamo relazioni'
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