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Von der Leyen, 'bene G7, scongiurato divieto a export diesel'

BRUXELLES, 02 OTT - "Accogliamo con favore la decisione dei Paesi del G7 di non imporre alcun divieto di esportazione agli alleati e la continua solidarietà tra i partner. Sosteniamo un rilascio delle scorte di combustibile coordinato dall'Aie pur mantenendo la rotta verso la transizione verso l'energia pulita, per garantire una maggiore sicurezza energetica". Lo scrive via X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen sulla decisione di rilasciare 100 milioni di barili di petrolio. "I nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili. Con il G7 lavoreremo in stretta collaborazione per raggiungere questo obiettivo".

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