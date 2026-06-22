Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Von der Leyen a Starmer, 'grazie a te Europa e Ucraina più sicure'

BRUXELLES, 22 GIU - "Molti leader impiegano anni per diventare lo statista che tu sei riuscito a diventare in soli due anni. La sicurezza dell'Europa e dell'Ucraina è più solida grazie a te. Grazie, caro Keir". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen dopo l'annuncio delle dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
BRUXELLES
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...