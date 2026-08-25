Rientro dalle vacanze complicato per alcuni turisti, in gran parte italiani, che da ieri pomeriggio sono bloccati all'aeroporto francese di Biarritz in attesa di rientrare a Milano Malpensa con un volo che è stato cancellato per il maltempo. Il volo EasyJet per l'aeroporto milanese sarebbe dovuto partire ieri alle 17:50 dallo scalo francese ma è stato posticipato più volte a causa del maltempo sulla rotta, per forti perturbazioni sulla Francia del sud, sulla Svizzera e sul nord Italia. Informazioni che i viaggiatori hanno saputo solo dopo le 23, quando sono riusciti a salire finalmente sull'aereo per Malpensa, convinti di poter partire dopo ore di attesa in aeroporto con inevitabili disagi. Verso mezzanotte e mezza il comandante del volo ha comunicato però che non era possibile partire, sempre a causa del maltempo e perché non era stato concesso il via libera per percorrere altre rotte, libere dalle perturbazioni. Ai passeggeri è stato quindi comunicato che una volta sbarcati dall'aereo EasyJet avrebbe provveduto a trovare una sistemazione a tutti, anche considerato che sul volo erano presenti numerose famiglie con bambini piccoli, che hanno atteso per molte ore di poter partire. Non è però stato così visto che una volta ritornati in aeroporto i passeggeri sono stati sollecitati dal personale dello scalo a lasciare la sala d'attesa, perché l'aeroporto doveva chiudere all'una di notte, e a cercarsi da soli una sistemazione per la notte, per poi farsi rimborsare successivamente dalla compagnia aerea. Così in qualche modo ognuno ha trovato una sistemazione per la notte. Questa mattina la speranza era di partire alle 9:30 come comunicato in una mail della compagnia aerea che ha fatto arrivare molti passeggeri in aeroporto in tutta fretta. Per poi scoprire che il nuovo orario del volo è invece fissato per le 16. Quasi 24 ore dopo quello che li avrebbe dovuti riportare ieri in Italia.
Volo rinviato per maltempo, da ieri turisti italiani bloccati a Biarritz
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