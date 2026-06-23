BRUXELLES, 23 GIU - L'imperatore del Giappone Naruhito, in visita di Stato in Belgio, si è recato oggi alla residenza ufficiale del primo ministro belga Bart De Wever, alla presenza del ministro degli Esteri Maxime Prévot, e successivamente al Parlamento federale. La visita celebra il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Belgio e Giappone. Il colloquio tra l'Imperatore e il primo ministro si è concentrato sulle relazioni bilaterali tra Belgio e Giappone, in particolare nei settori dell'economia, della ricerca scientifica e dell'innovazione, riferisce Belga. Le questioni politiche sono rimaste escluse, poiché l'Imperatore, come il re belga Filippo, non può esprimere opinioni su temi politici. L'incontro è stato anche l'occasione per sottolineare l'importanza della cooperazione tra il Giappone e l'Unione europea, nonché con la Nato, ricorda anche Belga. A Gennaio 2025 il Giappone ha aperto una propria missione diplomatica presso la Nato a Bruxelles. Il presidente della Camera dei rappresentanti Peter De Roover nel corso della visita ha anche scherzato con Naruhito sul caldo eccezionale che si registra in Belgio sottolineando l'accoglienza "calorosa, davvero molto calorosa" riservata alla coppia imperiale, oltre a chiedergli se potesse dare qualche consiglio ai belgi per segnare di più ai Mondiali, considerati i buoni risultati ottenuti dalla nazionale giapponese ai mondiali. La giornata si concluderà con una cena di Stato ospitata dal re belga al Castello di Laeken, la residenza reale alle porte di Bruxelles. Domani Naruhito visiterà la città di Namur, capitale della Vallonia, prima di recarsi a Lovanio, nelle Fiandre, dove visiterà tra l'altro il centro di ricerca Imec, uno dei principali poli mondiali nel settore della microelettronica.
Visita in Belgio dell'imperatore del Giappone Naruhito
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