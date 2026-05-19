Visita a sorpresa di re Carlo in Irlanda del Nord, nel solco della riconciliazione

LONDRA, 19 MAG - Visita a sorpresa oggi di re Carlo III e della regina Camilla in Irlanda del Nord, la più storicamente turbolenta delle quattro nazioni che compongono il Regno Unito. Lo ha annunciato Buckingham Palace, diffondendo alcune immagini. La missione, nel solco di un impegno per la riconciliazione portato avanti da tempo dalla monarchia a ormai quasi 30 anni dallo storico accordo di pace del Venerdì Santo 1998 - che mise fine alla fase più acuta dei Troubles, il conflitto fra protestanti unionisti e cattolici repubblicani - ha visto fra l'altro la coppia reale fare un'improvvisata a Thompson Dock, una delle attrazione turistiche più note di Belfast: il molto da cui nel 1912 prese il mare verso il suo sfortunato destino il transatlantico Titanic, appena varato dai locali cantieri di Harland & Wolff. Carlo e Camilla sono apparsi sorridenti, sotto la giornata piovosa, e sono stati accolti da una performance di musica tradizionale irlandese con suonatori e danzatori. Hanno poi incontrato gli organizzatori dell'all-Ireland Fleadh, il più grande festival al mondo dedicato alle tradizioni musicali dell'Irlanda. Il sovrano, che ha 77 anni e continua a sottoporsi con apparenti buoni risultati a terapie di controllo per tenere a bada un cancro di natura imprecisata diagnosticatogli a inizio 2024, è stato numerose volte in passato in visita a Belfast e altrove sull'isola irlandese, sia da principe di Galles, sia dopo essere succeduto sul trono a sua madre Elisabetta II nel 2022. In particolare si ricorda un suo incontro con Gerry Adams, già leader repubblicano dello Sinn Fein, interpretato dai media come una sorta chiusura dei conti con un passato segnato nelle memorie anche personali di Carlo da episodi come l'attentato dinamitardo in cui nel 1979 l'Ira uccise proprio in Irlanda del Nord lord Louis Mountbatten, suo zio e padrino, con altre tre persone. Questa stessa settimana, il re ha intanto ricevuto a Londra la nuova presidente della Repubblica d'Irlanda, la pacifista e radicale di sinistra Catherine Connolly, per la prima volta in visita in Gran Bretagna dalla sua elezione, dalla quale ha accettato un invito per un prossimo viaggio ufficiale a Dublino.