Violenze sessuali alla scuola militare, fissato l'interrogatorio del prof

MILANO, 05 GIU - E' stato fissato per lunedì prossimo, 8 giugno, l'interrogatorio di garanzia dell'insegnante di italiano 48enne della scuola militare Teulié di Milano, arrestato ieri con ordinanza di domiciliari per le accuse di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti ai danni, a vario titolo, di almeno sette studenti, dall'ottobre del 2024 in avanti. L'interrogatorio si terrà davanti al gip Elio Sparacino, che ha firmato il provvedimento nell'inchiesta delle pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo e dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura diretta da Marcello Viola. Stando all'ordinanza, il docente avrebbe messo in atto con i suoi allievi uno schema che prevedeva buoni voti e un aiuto nel superare l'esame di maturità di quest'anno in cambio della disponibilità a subire abusi sessuali, a inviare foto erotiche anche a fronte di piccole somme di denaro, a raccontare confidenze intime. Il tutto in un contesto di "sopraffazione, vessazione, umiliazione", pressioni psicologiche e "richiami mortificanti". Dai molti verbali dei ragazzi emerge che il prof avrebbe potuto "assumere un atteggiamento ostile", se non cedevano "abitualmente" ai suoi desideri illeciti, che lui chiamava "propostine". Ieri gli inquirenti hanno ascoltato una serie di persone come testimoni, tra cui altri docenti della Teulié, anche perché l'elenco delle vittime potrebbe essere destinato ad allungarsi. Dopo le dichiarazioni di un ragazzo a marzo, da cui è partita l'indagine, gli inquirenti avevano disposto intercettazioni, "interrotte" quando il 48enne ha mostrato di essere a conoscenza dell'inchiesta "grazie a non meglio precisati 'informatori'", su cui si sta indagando. Il 48enne era arrivato a chiedere, poi, ad alcuni studenti di "mentire ai magistrati" e di distruggere i loro telefoni in cambio di soldi.