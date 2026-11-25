ROMA, 25 NOV - "In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Farnesina si tinge di arancione per ribadire l'impegno italiano nella prevenzione e nel contrasto a ogni forma di violenza, abuso e discriminazione di genere, anche attraverso la cooperazione allo sviluppo e il sostegno a iniziative multilaterali". Lo riferisce il ministero degli Esteri su X.
Violenza sulle donne, 'Ia Farnesina si tinge di arancione'
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