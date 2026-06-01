Violenza sessuale su due minori, 53enne condannato a 11 anni di carcere

ROVIGO, 01 GIU - Un 53enne di Ceneselli (Rovigo) è stato condannato dal tribunale di Rovigo a 11 anni e sei mesi di carcere oltre al pagamento delle spese processuali per violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. L'uomo era già in carcere per la stessa accusa e sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese. I fatti avvennero tra il 2022 e il 2024 quando le vittime avevano 14 e 17 anni e vivevano nella stessa abitazione con l'imputato. Il 53enne ha avuto inoltre l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori; nonché con applicazione della misura di sicurezza per un anno del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori, di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori. L'imputato dovrà, tra l'altro, tenere informate le forze dell'ordine sulla sua residenza e ogni suo spostamento.