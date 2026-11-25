ROMA, 25 NOV - Oggi 25 novembre, dalle 17, Palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata di Francia in Italia, si veste d'arancione in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Lo annuncia la stessa ambasciata, precisando che l'eliminazione della violenza basata sul genere è una priorità della diplomazia femminista della Francia. La violenza contro le donne assume molteplici forme. Nessuna donna dovrebbe vivere nella paura.
Violenza donne, la sede dell'ambasciata francese a Roma si veste d'arancione
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