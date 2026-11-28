TIRANA, 28 NOV - Violenta protesta a Tirana, sul viale principale, trasformato in un campo di battaglia fra manifestanti e la polizia. Una pioggia di piccole lastre rimosse dai marciapiedi si è abbattuta contro la polizia vicino al Palazzo di governo. La risposta è stata immediata, con gli idranti e i lacrimogeni. La folla, respinta, si è raggruppata poche centinaia di metri più in la, continuando a lanciare sassi e bombe molotov. I manifestanti chiedono le dimissioni del premier socialista Edi Rama. La protesta è stata convocata per oggi proprio mentre il paese festeggia l'anniversario della proclamazione dell'indipendenza. Le auto della polizia e persino gli idranti sono stati ricoperti di simboli nazionali.
Violenta protesta a Tirana, sassi e molotov contro la polizia
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