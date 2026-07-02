SIROLO, 02 LUG - Un vigili del fuoco è rimasto gravemente ferito, riportando ustioni a mani e piedi, stamattina a Sirolo (Ancona): mentre stava lavorando con la squadra di Osimo allo spegnimento di un incendio di sterpaglie in via Belelico, in una zona di campagna con case e agriturismi in località Coppo, intorno alle 7, sarebbe stato folgorato dopo essere entrato in contatto involontariamente con un cavo elettrico non domestico, parte di un'area Enel con tralicci e trasformatori, una rete a media tensione da 20mila volt. L'uomo, 45 anni, di Osimo (Ancona), con molti anni di esperienza lavorativa alle spalle, è stato subito soccorso dai suoi colleghi sul posto e poi dai sanitari del 118. Un'eliambulanza lo ha trasferito in gravi condizioni all'ospedale regionale di Ancona dove è stato portato in sala operatoria per un intervento chirurgico.
Vigili del fuoco folgorato mentre spegne un incendio, ustioni a mani e piedi
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiSIROLO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...