Vigevano ospiterà il prossimo Raduno Nazionale dei Bersaglieri

MILANO, 01 GIU - Dopo Lignano Sabbiadoro, che lo ha ospitato nel fine settimana, nel 2027 sarà Vigevano la città del Raduno Nazionale dei Bersaglieri. Centomila i fanti piumati attesi dal 20 al 23 maggio dell'anno prossimo nella cittadina in provincia di Pavia. Ricevuto il testimone dal Friuli, l'organizzazione della festa cremisi entra nel vivo per regalare alla Lombardia, e all'Italia, tre giorni di concerti, biciclette d'epoca e piume al vento.