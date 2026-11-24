ROMA, 24 NOV - "In merito ala vicenda del suicidio di De Gennaro, acquisiremo, non immediatamente, tutto il materiale che sarà prodotto dagli inquirenti e che sarà ritenuto utile". Così il vicepresidente della commissione parlamentare antimafia, Mauro D'Attis (Fi), al termine dell'ufficio di presidenza in commissione e rispondendo in merito all'eventuale acquisizione dei documenti e delle lettere lasciate dall'ex capo della polizia nella sua abitazione prima di morire.
Vicepresidente Antimafia, 'documenti De Gennaro? Acquisiremo le carte utili'
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